Kean resta con l’Italia | cosa è emerso dai primi accertamenti sull’infortunio
Le ultime sulle condizioni dell'attaccante verso la gara con Israele Sospiro di sollievo in casa Italia per le condizioni di Moise Kean. I primi accertamenti sull'infortunio dell'attaccante, costretto a uscire dopo appena 15 minuti nella partita contro l'Estonia, hanno dato esito negativo.
Fiorentina-Roma 1-2: Soulé e Cristante ribaltano Kean, Gasperini resta in vetta
Kean-Retegui-Esposito, poi papera di Gigio: l'Italia vince in Estonia, ma il primo posto resta un miraggio
Infortunio Kean: resta con la Nazionale. Oggi esami medici a Udine
Kean, infortunio alla caviglia durante Estonia-Italia: attesa per gli esami - Dura solo 15’ la partita di Moise Kean, out per infortunio pochi minuti dopo l’inizio di Estonia- sport.sky.it scrive