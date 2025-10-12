Kean i primi accertamenti hanno dato esito negativo Si aspetta la risonanza
Moise Kean ha messo a segno il primo gol dell’Italia ieri contro l’Estonia, per poi uscire pochi minuti dopo a causa di una botta. Secondo quanto riferito da FirenzeViola, i primi accertamenti a cui si è sottoposto l’attaccante della Nazionale hanno dato esito negativo. La caviglia destra, del resto, non si era gonfiata nonostante l’appoggio innaturale. Non si sa ancora se Kean, che oggi ha saltato per precauzione l’allenamento di scarico, sarà a disposizione di Gattuso per la sfida contro Israele, ma nelle prossime ore si sottoporrà a una risonanza magnetica che chiarirà l’infortunio, anche se sente molto meno dolore rispetto a ieri e le sensazioni restano complessivamente positive, specie pensando alla ripresa del campionato con i viola. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: kean - primi
Kean resta con l’Italia: cosa è emerso dai primi accertamenti sull’infortunio
Infortunio Kean, la Fiorentina: “Sta meglio, primi accertamenti negativi. Domani risonanza magnetica”
#Kean, i primi accertamenti hanno dato esito negativo. Si aspetta la risonanza Nosotti a Radio FirenzeViola: «Ho parlato ieri sera con lui, era abbastanza tranquillo e il dolore non era forte». https://www.ilnapolista.it/2025/10/kean-i-primi-accertamenti-hanno-d - facebook.com Vai su Facebook
.@Azzurri, primi accertamenti negativi per Kean, che al momento rimane in gruppo: domani l'attaccante si sottoporrà a risonanza magnetica - X Vai su X
Come sta Kean dopo l'infortunio alla caviglia destra durante Estonia-Italia? Primi accertamenti negativi, decisiva la risonanza magnetica di lunedì - L'attaccante della Nazionale, costretto a uscire per un infortunio alla caviglia destra a Tallinn. Si legge su eurosport.it
Infortunio Kean, Gattuso e l'Italia incrociano le dita: il risultato dei primi accertamenti - È durata soltanto 15 minuti la gara di Moise Kean, sceso in campo alla Le Coq Arena di Tallin, dove l'attaccante azzurro ha sbloccato le marcature in avvio di gara contro l'Estonia prima di essere cos ... Segnala tuttosport.com