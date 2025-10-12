kean i primi accertamenti hanno dato esito negativo si aspetta la risonanza

Moise Kean ha messo a segno il primo gol dell’Italia ieri contro l’Estonia, per poi uscire pochi minuti dopo a causa di una botta. Secondo quanto riferito da FirenzeViola, i primi accertamenti a cui si è sottoposto l’attaccante della Nazionale hanno dato esito negativo. La caviglia destra, del resto, non si era gonfiata nonostante l’appoggio innaturale. Non si sa ancora se Kean, che oggi ha saltato per precauzione l’allenamento di scarico, sarà a disposizione di Gattuso per la sfida contro Israele, ma nelle prossime ore si sottoporrà a una risonanza magnetica che chiarirà l’infortunio, anche se sente molto meno dolore rispetto a ieri e le sensazioni restano complessivamente positive, specie pensando alla ripresa del campionato con i viola. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

