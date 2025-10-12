Katy Perry e Justin Trudeau sono una coppia la conferma | Baci e tenerezze sullo yacht cantante

Katy Perry e Justin Trudeau sono una coppia. La cantante e l'ex primo ministro canadese sono stati paparazzati a bordo dello yacht di lei in atteggiamenti intimi. "Si baciavano e abbracciavano sul ponte superiore. Lui le ha messo una mano sul sedere", hanno fatto sapere i media inglesi e americani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: katy - perry

Katy Perry con Justin Trudeau dopo Orlando Bloom? | VIDEO

Katy Perry e Justin Trudeau beccati a cena insieme al ristorante Le Violon di Montreal, poi una passeggiata nel parco - VIDEO

Justin Trudeau e Katy Perry la coppia che non ti aspetti! Paparazzati a una cena a lume di candela: incontro ravvicinato tra l’ex premier canadese e la popstar

Demi Lovato cantando “Teenage Dream” de Katy Perry recentemente - X Vai su X

Tanti auguri a Katy Perry per i suoi 35 anni! - facebook.com Vai su Facebook

Katy Perry e Justin Trudeau sono una coppia, la conferma: “Baci e tenerezze sullo yacht cantante” - La cantante e l'ex primo ministro canadese sono stati paparazzati a bordo dello yacht di lei in atteggiamenti ... fanpage.it scrive

Katy Perry fidanzata: la relazione con il primo ministro Justin Trudeau esce allo scoperto - Katy Perry e Justin Trudeau, ormai sono proprio sotto i riflettori: passione travolgente a bordo dello yacht con momenti affettuosi immortalati. Da alphabetcity.it