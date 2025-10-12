Katy Perry e Justin Trudeau baci e tenerezze sullo yacht

Quello che sembrava un semplice flirt estivo potrebbe essersi trasformato in qualcosa di più. Katy Perry e Justin Trudeau sono sempre più vicini, stando agli scatti diffusi sui siti d’oltreoceano: la cantante e l’ex primo ministro canadese sono stati fotografati insieme al largo di Santa Barbara in atteggiamenti decisamente intimi, tra baci e tenerezze che lasciano intuire che i due facciano ormai coppia fissa. Katy Perry e Justin Trudeau, baci appassionati sullo yacht. Solo qualche settimana fa Katy Perry e l’ex premier canadese Justin Trudeau erano stati avvistati a Montreal durante una cena romantica, anche se in quell’occasione i due non avevano mostrato alcun atteggiamento d’intimità. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Katy Perry e Justin Trudeau, baci e tenerezze sullo yacht

