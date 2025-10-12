Katy Perry e Justin Trudeau baci e tenerezze a bordo di uno yacht È nato un amore?

A due mesi dai primi gossip, la 40enne e il 53enne sono stati sorpresi a baciarsi sullo yatch della popstar.

Katy Perry con Justin Trudeau dopo Orlando Bloom? | VIDEO

Katy Perry e Justin Trudeau beccati a cena insieme al ristorante Le Violon di Montreal, poi una passeggiata nel parco - VIDEO

Justin Trudeau e Katy Perry la coppia che non ti aspetti! Paparazzati a una cena a lume di candela: incontro ravvicinato tra l’ex premier canadese e la popstar

A due mesi dai primi gossip, la 40enne e il 53enne sono stati sorpresi a baciarsi sullo yatch della popstar - La storia d'amore tra Katy Perry e Justin Trudeau sembra proseguire a gonfie vele: la coppia è stata sorpresa a scambiarsi baci e tenerezze.

Katy Perry and shirtless Justin Trudeau get hot and heavy on singer's yacht - piece swimsuit on the deck of the Caravelle while enjoying a passionate kiss with a shirtless Trudeau