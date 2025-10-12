Kate Middleton telefonate esplosive con le Principesse | È terribile

Dilei.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da tempo si è guadagnata la reputazione di paciere negli scandali reali. E ora Kate Middleton si sta ritrovando al centro di un nuovo dramma che questa volta coinvolge le Principesse Beatrice ed Eugenia di York, le cugine di William. Ma la futura Regina non sa bene come muoversi a riguardo e “deve procedere con cautela a certe suppliche”. Le telefonate tra Kate Middleton e Beatrice ed Eugenia di York. Stando a quanto riporta Closer, Kate Middleton starebbe cercando di fare del suo meglio per sostenere le sorelle Beatrice ed Eugenia di York, con le quali condivide “un’intesa tacita” in quanto madre. 🔗 Leggi su Dilei.it

kate middleton telefonate esplosive con le principesse 200 terribile

© Dilei.it - Kate Middleton, telefonate esplosive con le Principesse: “È terribile”

In questa notizia si parla di: kate - middleton

Kate Middleton, il suo ex braccio destro si schiera al suo fianco, il gesto social

Kate Middleton, il soprannome particolare inventato dagli amici di William

Kate Middleton, i tacchi killer più alti che abbia mai indossato

kate middleton telefonate esplosiveC’è una cosa che Kate Middleton non lascia fare ai suoi figli - Kate Middleton ha una regola con i figli: niente smartphone durante i pasti. Si legge su grazia.it

Cerca Video su questo argomento: Kate Middleton Telefonate Esplosive