Kate Middleton telefonate esplosive con le Principesse | È terribile
Da tempo si è guadagnata la reputazione di paciere negli scandali reali. E ora Kate Middleton si sta ritrovando al centro di un nuovo dramma che questa volta coinvolge le Principesse Beatrice ed Eugenia di York, le cugine di William. Ma la futura Regina non sa bene come muoversi a riguardo e “deve procedere con cautela a certe suppliche”. Le telefonate tra Kate Middleton e Beatrice ed Eugenia di York. Stando a quanto riporta Closer, Kate Middleton starebbe cercando di fare del suo meglio per sostenere le sorelle Beatrice ed Eugenia di York, con le quali condivide “un’intesa tacita” in quanto madre. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: kate - middleton
Kate Middleton, il suo ex braccio destro si schiera al suo fianco, il gesto social
Kate Middleton, il soprannome particolare inventato dagli amici di William
Kate Middleton, i tacchi killer più alti che abbia mai indossato
In un articolo scritto con un esperto della Harvard Medical School, Kate Middleton dichiara: «I telefonini influiscono negativamente sulla vita familiare» - facebook.com Vai su Facebook
Kate Middleton è stata lodata per le capacità dimostrate quando si è messa ai controlli di un aereo di simulazione, cimentandosi in “acrobazie” pericolose - X Vai su X
C’è una cosa che Kate Middleton non lascia fare ai suoi figli - Kate Middleton ha una regola con i figli: niente smartphone durante i pasti. Si legge su grazia.it