Kate Middleton telefonate esplosive con le Principesse | È terribile

Da tempo si è guadagnata la reputazione di paciere negli scandali reali. E ora Kate Middleton si sta ritrovando al centro di un nuovo dramma che questa volta coinvolge le Principesse Beatrice ed Eugenia di York, le cugine di William. Ma la futura Regina non sa bene come muoversi a riguardo e “deve procedere con cautela a certe suppliche”. Le telefonate tra Kate Middleton e Beatrice ed Eugenia di York. Stando a quanto riporta Closer, Kate Middleton starebbe cercando di fare del suo meglio per sostenere le sorelle Beatrice ed Eugenia di York, con le quali condivide “un’intesa tacita” in quanto madre. 🔗 Leggi su Dilei.it

