Kate Middleton | Gli smartphone ci rubano la forma più pura dell’amore i social ci stanno disconnettendo dai nostri figli

I telefoni non sono ammessi per il Principe George, la Principessa Charlotte e il Principe Louis: il nuovo saggio della Principessa di Galles ne rivela il motivo.

In un articolo scritto con un esperto della Harvard Medical School, Kate Middleton dichiara: «I telefonini influiscono negativamente sulla vita familiare»

Kate Middleton è stata lodata per le capacità dimostrate quando si è messa ai controlli di un aereo di simulazione, cimentandosi in "acrobazie" pericolose

"È qui che inizia l'amore": l'appello di Kate Middleton dopo la malattia - L'appello di Kate Middleton dopo la malattia: "Guardate negli occhi i vostri figli, non ai cellulari.

Le regole di Kate e William per educare i loro tre figli: "Niente smartphone" - Kate e William hanno deciso di vietare lo smartphone ai loro tre figli, George, Charlotte e Louis: ecco il motivo