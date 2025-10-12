Juventus Zidane Allenare la Juve? Perchè no!

Le parole di Zidane Zinedine Zidane è intervenuto dal palco del Festival dello Sport di Trento e ha parlato anche dei suoi anni alla Juventus: “Come tutti i bambini ho imparato ad amare il calcio per strada. 45 anni fa quando ero a Marsiglia giocavo sempre con il pallone, ero L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Zidane “Allenare la Juve? Perchè no!”

In questa notizia si parla di: juventus - zidane

Juventus Women, alla scoperta di Lia Walti: «Zidane il mio idolo. Ecco il mio obiettivo in bianconero e il messaggio che mando ai tifosi» – VIDEO

Zidane pronto a tornare in panchina, dalla Francia non hanno dubbi: c’è quella panchina nel futuro dell’ex Juventus! Tutti i dettagli

Zidane nei pensieri di Tudor: «Quale giocatore vorrei alla Juventus? Zizou, lui è il calcio!». Parole che rievocano la nostalgia dei tifosi

Zidane dice no alla panchina della #Juve: “La Juventus è sempre nel mio cuore, ma in futuro voglio allenare la Francia” Zinédine #Zidane ha svelato il suo desiderio per il ritorno in panchina. - X Vai su X

Zidane ha raccontato il primo impatto con la Juventus quando era un calciatore. La confessione: https://fanpa.ge/5lISX - facebook.com Vai su Facebook

Pagina 2 | Zidane allenatore Juve: "Non so perché non sia successo". E poi svela il sogno - Zidane ha poi spiegato come è nata l'idea di diventare allenatore: “ Quando ho smesso ho cambiato la mia vita. Da tuttosport.com

Zidane: "La Juventus è nel mio cuore, non so se mai l'allenerò. Yildiz è bravo" - Zidane ha ripercorso, intervistato da Walter Veltroni, alcune tappe della sua carriera, parlando molto del suo periodo italiano: “Li ... sport.sky.it scrive