Juventus | Zidane al Festival dello Sport

Un amore per la Juve, ma con un sogno chiaro Zinedine Zidane, leggenda del calcio e icona juventina, ha parlato al Festival dello Sport di Trento il 12 ottobre 2025, chiarendo il suo futuro: “La Juve? Ce l’ho nel cuore, mi ha dato tanto, ma non so se allenerò lì”. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Zidane al Festival dello Sport

Zidane manda un messaggio a Yildiz: «È bravo, fa gol, sono contento per lui e per la Juve. Ma deve crescere ancora…». Cosa ha detto Zizou sul 10 bianconero - Zidane, dal palco del Festival dello Sport di Trento, si è espresso così a proposito del numero 10 della Juventus Kenan Yildiz. Segnala juventusnews24.com

Zidane si racconta: «Alla Juve bisognava solo vincere, sempre. Agnelli mi chiamava alle 6 del mattino… Champions difficile da vincere, Del Piero aveva qualcosa di particolare» - Queste le sue dichiarazioni anche sui bianconeri Al Festival dello Sport di Trento, Zidane Zidane ha ripercorso le tappe d ... juventusnews24.com scrive