Juventus Yildiz e il rinnovo | trattativa sulle cifre E il Bayern corteggia Vlahovic

Torino, 12 ottobre 2025 – Serve blindare Kenan Yildiz, possibilmente in tempi rapidi. La Premier League si sta muovendo e nelle prossime sessioni di mercato potrebbero arrivare proposte importanti. Per questo motivo alla Continassa si lavora allo scopo di trovare un accordo nel breve periodo, ma persiste una piccola differenza tra richiesta e offerta e c’è ancora da trattare. Poi, c’è Dusan Vlahovic, che vive il corteggiamento di Bayern Monaco e Barcellona e ha il contratto in scadenza a giugno 2026, quindi rappresenta un appetibile parametro zero. Premier su Yildiz: attenzione alle offerte. I galloni del predestinato, e per questo molto attenzionato dal mercato internazionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Juventus, Yildiz e il rinnovo: trattativa sulle cifre. E il Bayern corteggia Vlahovic

