Juventus Women, Alisha Lehmann ha ripercorso i momenti in bianconero nel suo intervento al Festival dello Sport di Trento. Le parole. Al Festival dello Sport di Trento, Alisha Lehmann ha riavvolto il nastro della sua avventura alla Juventus Women, inquadrando anche le tappe dello sviluppo del calcio femminile. Di seguito riportate le sue dichiarazioni. MOMENTO PREFERITO ALLA JUVE – «La partita all’Allianz Stadium. C’erano tantissimi tifosi e mi è venuta la pelle d’oca, è stato un momento magico. Mi fa ricordare perché gioco a calcio». ARRIVO IN ITALIA – « Quando si è famosi tutti hanno qualcosa da dire, non puoi piacere a tutti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Women, Alisha Lehmann racconta: «La partita all’Allianz Stadium mi ha fatto venire la pelle d’oca, è stato magico. Vi racconto questo sul mio arrivo a Torino»