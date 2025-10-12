Juventus Tudor rivoluziona l’attacco | può succedere già col Como
La Juventus, in attesa dei rientri dalle nazionali, inizierà da domani a preparare la partita col Como: occhio all’attacco, può cambiare tutto. Igor Tudor ha concesso ai suoi il fine settimana libero, ma già da domani – lunedì 13 ottobre – si inizierà a lavorare per preparare il match da giocare contro il Como. La Juventus non può permettersi ulteriori passi falsi, lo sa la squadra e lo sa bene il tecnico che sta ragionando su possibili cambiamenti in attacco. Ecco cosa filtra e cosa può succedere. Juventus, Tudor può modificare così l’attacco: le ultime novità. La Juventus è in attesa del rientro dei 13 nazionali che sono stati convocati dai rispettivi ct. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
In questa notizia si parla di: juventus - tudor
Juventus, domani al via il ritiro: Tudor attende alla Continassa i suoi giocatori
Cambiaso torna subito protagonista con la Juventus: scelta fatta da parte di Tudor dopo il rientro dalla squalifica contro il Borussia Dortmund. Novità importanti
Juventus, Tudor: “Non potevamo fare meglio. Vlahovic? Giusto oggi far giocare Openda e David”
La sosta arriva al momento giusto #juventus Tudor potrebbe pensare al cambio modulo. Se mettesse Cambiaso mezzala ... TuttoJuve.com - facebook.com Vai su Facebook
#JuveMilan #JuventusMilan #Juventus #Juve #Milan #SerieA #Tudor #Allegri VIDEO - X Vai su X
Juventus, Tudor: “Questo punto vale come tre, ma non possiamo continuare così” - Davanti ai propri tifosi, i bianconeri hanno inaugurato la loro Champions League in maniera rocambolesca. Da gianlucadimarzio.com
Juventus senza certezze in avanti, Caressa accusa Tudor: un dato sul turnover gli dà ragione - Tudor ha cambiato 6 volte il tridente d’attacco nelle 7 partite disputate finora: per Caressa le continue rotazioni del turnover non aiutano la Juventus ... Lo riporta sport.virgilio.it