Juventus Tudor rivoluziona l’attacco | può succedere già col Como

La Juventus, in attesa dei rientri dalle nazionali, inizierà da domani a preparare la partita col Como: occhio all'attacco, può cambiare tutto. Igor Tudor ha concesso ai suoi il fine settimana libero, ma già da domani – lunedì 13 ottobre – si inizierà a lavorare per preparare il match da giocare contro il Como. La Juventus non può permettersi ulteriori passi falsi, lo sa la squadra e lo sa bene il tecnico che sta ragionando su possibili cambiamenti in attacco. Ecco cosa filtra e cosa può succedere. Juventus, Tudor può modificare così l'attacco: le ultime novità. La Juventus è in attesa del rientro dei 13 nazionali che sono stati convocati dai rispettivi ct.

