Juventus spinge per il rinnovo di Yildiz

Interesse internazionale: Yildiz nel mirino Kenan Yildiz, il 20enne turco che ha illuminato la Juventus con 3 gol e 2 assist in 8 gare stagionali, è al centro di un'attenzione crescente, con la Juve che spinge per il rinnovo. Il Real Madrid lo valuta come possibile erede di Vinicius Jr.,

Yildiz Juve, il rinnovo non è così semplice ma… Questa rivelazione fa tirare un sospiro di sollievo ai tifosi bianconeri: le ultimissime novità - Yildiz Juve, il rinnovo non è così semplice ma ci sono importanti novità sul futuro del talento turco: tutti gli aggiornamenti Una prestazione che infiamma i tifosi, ma che complica, in un certo senso ... Lo riporta juventusnews24.com

Juve, Balzarini avverte: 'Per il rinnovo di Yildiz c'é distanza fra le parti' - Il giornalista Gianni Balzarini ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando della Juventus e del suo talento Kenan Yildiz ha detto: "Il classe 2005 ha siglato una doppietta nel giro ... Come scrive it.blastingnews.com