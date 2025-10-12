Juventus Modena Under 17 LIVE | le formazioni ufficiali Santa Maria dal primo minuto con Paonessa e Corigliano Prima volta per Tufaro
di Fabio Zaccaria Juventus Modena Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sesta giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – Dopo la sosta nazionali la Juventus Under 17 ospita il Modena all’Ale & Ricky di Vinovo, gara valida per la sesta giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Modena Under 17: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle ore 15:00 Migliore in campo Juve:. Juve Modena Under 17: risultato e tabellino. Reti: Juventus Under 17: Giaretta; Rigo, Rogoz, Osakue, Carfora; Brancato, Banchio, Aresini; Corigliano, Paonessa, Santa Maria All. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Juventus Under 17, ufficiale la cessione di Bruno al Modena a titolo definitivo: il comunicato con tutti i dettagli
Ufficiale: Sersanti al Modena, il centrocampista lascia la Juventus Next Gen
Sersanti Modena, ora è ufficiale: il centrocampista lascia la Juventus Next Gen. Il comunicato e i dettagli dell’operazione in uscita
