Juventus Modena Under 17 3-1 LIVE | si riparte al via la seconda frazione
di Fabio Zaccaria Juventus Modena Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sesta giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – Dopo la sosta nazionali la Juventus Under 17 ospita il Modena all’Ale & Ricky di Vinovo, gara valida per la sesta giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Modena Under 17 3-1: sintesi e moviola. 1? Modena subito aggressivo, primo angolo conquistato del match! 4? Fallo su Coratella, gli ospiti hanno a disposizione un ottimo piazzato 7? Prova a manovrare dal basso la squadra di Grauso, Rogoz il primo ad impostare per i bianconeri 9? Bruno cerca l’imbucata- L’ex di giornata accelera e serve nel corridoio Coratella, srrvizio troppo lungo 13? Paonessa sfiora il gol- Gran scatto di Aresini che scarica su Paonessa, destro a giro da fuori che costringe Ugwu al tuffo! 14? JUVE IN VANTAGGIO- ANGOLO PERFETTO DI CORIGLIANO, BRANCATO PRENDE IL TEMPO E SCHIACCIA DI TESTA IN RETE 16? Piccolo stop, un giocatore del Modena è a terra, viene chiamato il cambio 20? Banchio recupera un gran pallone, serve Corigliano che si allarga troppo e fa sfumare l’azione 22? Super Giaretta- Uscita perfetta del portiere bianconero che salva su Ricciardi, trovato liberissimo da un gran filtrante di Bellofiore 25? Caparbio Carfora a credere su un pallone lungo, conquista un altro calcio d’angolo 26? Ha alzato il pressing la squadra bianconera, il Modena fatica a ripartire 27? Motta in slalom- il difensore in maglia gialla anticipa Paonessa e parte in solitaria, steso successivamente conquista un buon fallo 29? RADDOPPIO JUVE- Santa Maria sgroppa sula destra, doppio passo e cross al bacio per Aresini che appoggia in rete tutto solo 31? TRIS JUVE- Corigliano trova il filtrante perfetto per Paonessa, in posizione dubbia, l’attaccante batte sul primo palo Ugwu e fa 3-0 35? Paonessa scatenato, recupera palla e sgasa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: juventus - modena
Juventus Under 17, ufficiale la cessione di Bruno al Modena a titolo definitivo: il comunicato con tutti i dettagli
Ufficiale: Sersanti al Modena, il centrocampista lascia la Juventus Next Gen
Sersanti Modena, ora è ufficiale: il centrocampista lascia la Juventus Next Gen. Il comunicato e i dettagli dell’operazione in uscita
Dilaga la Juventus che dopo il 4-1 casalingo al Modena vince 5-1 in trasferta contro lo Spezia. Questa la rete del momentaneo 3-1 che porta la firma di Alessio Nobile: serpentina e conclusione all’angolino per il centrocampista bianconero! ? @aletorre9 - facebook.com Vai su Facebook
#NextGen Juventus - Ravenna 2-4 Amaradio,Pugno #Women Sassuolo - Juventus 0-0 #Under20 Juventus - Lecce 3-3 Rizzo,Lopez,Merola #WomenU19 Juventus - Roma 3-1 Piccardi,Volpini,Santarella #Under16 Juventus - Modena 4-0 Pipito',Balbo,Tufaro,C - X Vai su X
Juventus Modena Under 17 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la sesta giornata di campionato - Juventus Modena Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sesta giornata di campionato 2025/26 (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – Dopo la sosta nazional ... Secondo juventusnews24.com
Under 17 | Genoa-Cesena, i rossoblù tornano in campo a Begato – LIVE - Il Genoa Under 17 di mister Criscito torna in campo questa mattina a Begato dove affronta il Cesena. Si legge su buoncalcioatutti.it