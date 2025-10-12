Juventus Modena Under 17 3-1 LIVE | Rinaldi accorcia le distanze con un gol bellissimo!

di Fabio Zaccaria Juventus Modena Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sesta giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – Dopo la sosta nazionali la Juventus Under 17 ospita il Modena all’Ale & Ricky di Vinovo, gara valida per la sesta giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Modena Under 17 3-1: sintesi e moviola. 1? Modena subito aggressivo, primo angolo conquistato del match! 4? Fallo su Coratella, gli ospiti hanno a disposizione un ottimo piazzato 7? Prova a manovrare dal basso la squadra di Grauso, Rogoz il primo ad impostare per i bianconeri 9? Bruno cerca l’imbucata- L’ex di giornata accelera e serve nel corridoio Coratella, srrvizio troppo lungo 13? Paonessa sfiora il gol- Gran scatto di Aresini che scarica su Paonessa, destro a giro da fuori che costringe Ugwu al tuffo! 14? JUVE IN VANTAGGIO- ANGOLO PERFETTO DI CORIGLIANO, BRANCATO PRENDE IL TEMPO E SCHIACCIA DI TESTA IN RETE 16? Piccolo stop, un giocatore del Modena è a terra, viene chiamato il cambio 20? Banchio recupera un gran pallone, serve Corigliano che si allarga troppo e fa sfumare l’azione 22? Super Giaretta- Uscita perfetta del portiere bianconero che salva su Ricciardi, trovato liberissimo da un gran filtrante di Bellofiore 25? Caparbio Carfora a credere su un pallone lungo, conquista un altro calcio d’angolo 26? Ha alzato il pressing la squadra bianconera, il Modena fatica a ripartire 27? Motta in slalom- il difensore in maglia gialla anticipa Paonessa e parte in solitaria, steso successivamente conquista un buon fallo 29? RADDOPPIO JUVE- Santa Maria sgroppa sula destra, doppio passo e cross al bacio per Aresini che appoggia in rete tutto solo 31? TRIS JUVE- Corigliano trova il filtrante perfetto per Paonessa, in posizione dubbia, l’attaccante batte sul primo palo Ugwu e fa 3-0 35? Paonessa scatenato, recupera palla e sgasa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juventus Modena Under 17 3-1 LIVE: Rinaldi accorcia le distanze con un gol bellissimo!