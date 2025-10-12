Juventus Modena Under 17 1-0 LIVE | Brancato sblocca la gara di testa!

di Fabio Zaccaria Juventus Modena Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sesta giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – Dopo la sosta nazionali la Juventus Under 17 ospita il Modena all’Ale & Ricky di Vinovo, gara valida per la sesta giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Modena Under 17 1-0: sintesi e moviola. 1? Modena subito aggressivo, primo angolo conquistato del match! 4? Fallo su Coratella, gli ospiti hanno a disposizione un ottimo piazzato 7? Prova a manovrare dal basso la squadra di Grauso, Rogoz il primo ad impostare per i bianconeri 9? Bruno cerca l’imbucata- L’ex di giornata accelera e serve nel corridoio Coratella, srrvizio troppo lungo 13? Paoenssa sfiora il gol- Gran scatto di aresini che scarica su Paonessa, destro a giro da fuori che costringe Ugwu al tuffo! 14? JUVE IN VANTAGGIO- ANGOLO PERFETTO DI CORIGLIANO, BRANCATO PRENDE IL TEMPO E SCHIACCIA DI TESTA IN RETE Migliore in campo Juve:. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

