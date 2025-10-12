Juventus cambio di modulo in vista? Yildiz potrebbe occupare questa nuova posizione e gli attaccanti… Svelata l’idea di Tudor

Juventus, cambio di modulo in vista per i bianconeri? Ecco come Tudor sta ripensando la formazione dei bianconeri. Un attacco che non decolla, una creatività che si affida alle sole giocate dei singoli e un potenziale offensivo ancora inespresso. La Juventus di Igor Tudor è alla ricerca di una svolta e, come riportato da La Gazzetta dello Sport, la soluzione potrebbe arrivare da una vera e propria rivoluzione tattica, ispirata da due leggende del passato bianconero. L’idea è quella di abbandonare il 3-4-2-1 per passare a un 3-4-1-2, con Kenan Yildiz finalmente nel suo ruolo naturale di trequartista alle spalle di due punte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

