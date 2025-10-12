Juventus Business Club l’evento Taste & Territory | un viaggio tra le colline UNESCO ispirato alla terza maglia un tributo ai vigneti piemontesi
Juventus Business Club, non solo calcio: un’esperienza nelle Langhe per celebrare il territorio e la nuova maglia. La Juventus non è mai stata “solo” calcio, ma un’icona di stile e un veicolo di eccellenza. Questa filosofia si è tradotta in un evento esclusivo, “Taste & Territory – Langhe Experience”, una giornata indimenticabile dedicata ai soci dello Juventus Business Club e ispirata al design della nuova terza maglia 202526, un omaggio ai vigneti del Piemonte. L’evento, tenutosi venerdì 10 ottobre, ha rappresentato un connubio perfetto tra l’identità del club e la ricchezza enogastronomica del territorio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: juventus - business
Il business dei parcheggiatori abusivi all'Allianz Stadium per le partite della Juventus: "Ci siamo noi, dacci dieci euro”
Juventus Business Club: evento esclusivo
?Quanto vale oggi il business delle maglie da calcio? https://ilbollettino.eu/2025/10/01/calcio-cresce-il-business-di-maglie-e-merchandising… ? Pasquale Conte #calcio #seriea #juventus #inter #milan #cr7 #manunited #magliecalcio #sport #realmadri - X Vai su X
Ferrero ha chiesto di lasciare la presidenza Juventus. Scanavino confermato out. Con Comolli ad occuparsi di business e area sport e Chiellini impegnato nella politica sportiva, il nuovo Presidente avrà comunque spazio limitato (rappresentanza, CdA). |A - facebook.com Vai su Facebook
La Juventus: "Juventus Business Club: una giornata all'insegna dell'eccellenza piemontese" - La Juventus, tramite il proprio sito ufficiale, si sofferma a relazionare sull'evento "Taste & Territory - msn.com scrive