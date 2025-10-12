Juventus Business Club l’evento Taste & Territory | un viaggio tra le colline UNESCO ispirato alla terza maglia un tributo ai vigneti piemontesi

Juventus Business Club, non solo calcio: un’esperienza nelle Langhe per celebrare il territorio e la nuova maglia. La Juventus non è mai stata “solo” calcio, ma un’icona di stile e un veicolo di eccellenza. Questa filosofia si è tradotta in un evento esclusivo, “Taste & Territory – Langhe Experience”, una giornata indimenticabile dedicata ai soci dello Juventus Business Club e ispirata al design della nuova terza maglia 202526, un omaggio ai vigneti del Piemonte. L’evento, tenutosi venerdì 10 ottobre, ha rappresentato un connubio perfetto tra l’identità del club e la ricchezza enogastronomica del territorio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

