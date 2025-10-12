Juventus Business Club l’evento Taste & Territory | un viaggio tra le colline UNESCO ispirato alla terza maglia un tributo ai vigneti piemontesi

Juventusnews24.com | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Juventus Business Club, non solo calcio: un’esperienza nelle Langhe per celebrare il territorio e la nuova maglia. La Juventus non è mai stata “solo” calcio, ma un’icona di stile e un veicolo di eccellenza. Questa filosofia si è tradotta in un evento esclusivo, “Taste & Territory – Langhe Experience”, una giornata indimenticabile dedicata ai soci dello Juventus Business Club e ispirata al design della nuova terza maglia 202526, un omaggio ai vigneti del Piemonte. L’evento, tenutosi venerdì 10 ottobre, ha rappresentato un connubio perfetto tra l’identità del club e la ricchezza enogastronomica del territorio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

juventus business club l8217evento taste amp territory un viaggio tra le colline unesco ispirato alla terza maglia un tributo ai vigneti piemontesi

© Juventusnews24.com - Juventus Business Club, l’evento “Taste & Territory”: un viaggio tra le colline UNESCO ispirato alla terza maglia, un tributo ai vigneti piemontesi

In questa notizia si parla di: juventus - business

Il business dei parcheggiatori abusivi all'Allianz Stadium per le partite della Juventus: "Ci siamo noi, dacci dieci euro”

Juventus Business Club: evento esclusivo

juventus business club l8217eventoLa Juventus: "Juventus Business Club: una giornata all'insegna dell'eccellenza piemontese" - La Juventus, tramite il proprio sito ufficiale, si sofferma a relazionare sull'evento "Taste & Territory - msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Juventus Business Club L8217evento