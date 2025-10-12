Juventus | Balotelli svela un curioso retroscena

Un retroscena bianconero Mario Balotelli, intervenuto al Festival dello Sport di Trento il 12 ottobre 2025, ha svelato un curioso retroscena: “Dovevo andare alla Juventus, in teoria, ma alla fine ho firmato con il Milan”. L’ex attaccante, che ha lasciato un segno in Serie A con Inter e Milan, ha L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Balotelli svela un curioso retroscena

In questa notizia si parla di: juventus - balotelli

Balotelli: «Dovevo andare alla Juventus, ma con Raiola abbiamo fatto una scappata a Milano e alla fine sono andato al Milan»

Balotelli: «Andai a Torino per firmare con la Juventus. Ecco perché mi hanno fatto fuori dalla Nazionale»

Balotelli alla Juventus, tutta la verità: trattativa accesa nelle ultime ore

#Balotelli e il retroscena sulla #Juventus : “Dovevo andare a Torino per andare alla Juve, ma poi di notte ho firmato con il Milan” Cosa ne pensate - X Vai su X

(Cds) "Nella Juventus che non va pesano gli errori sul mercato: Joao Mario bocciato e Douglas Luiz andava sostituito" ? https://ow.ly/egGS50X7xER - facebook.com Vai su Facebook

Balotelli: «Andai a Torino per firmare con la Juventus. Ecco perché mi hanno fatto fuori dalla Nazionale» - Le parole di Super Mario Genio, sregolatezza e tanti, tantissimi ricordi. Lo riporta calcionews24.com

Balotelli: 'Potevo andare alla Juventus', la ricostruzione - Dopo Alisha Lehmann, Zinedine Zidane e Federico Bernardeschi a parlare dal Festival dello Sport di Trento è Mario Balotelli. Da ilbianconero.com