Juve il doppio colpo a zero se resta Tudor | 62 anni in due
Un terzino già allenato dal croato e una vecchia conoscenza della nostra Serie A Sulla conferma o meno di alcun allenatore val la pena mettere la mano sul fuoco, troppo alto il rischio di bruciarsela. È una categoria da sempre appesa a un filo: oggi fenomeno, domani un incapace. Sempre e comunque il primo a pagare caro quando le cose vanno storte. Dal generale al particolare ‘caso’ di Igor Tudor, finito sulla graticola per via dei cinque pareggi consecutivi tra campionato e Champions: sono già partite le scommesse sul suo esonero entro Natale, c’è chi è sicuro che non mangerà il panettone. La fiducia del club nei suoi confronti, perlomeno allo stato attuale, sembra però intatta. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
In questa notizia si parla di: juve - doppio
Mbangula-Werder si fa. Juve, doppio assalto in attacco. Tentazione Nunez dopo Sancho
Zirkzee alla Juve assieme al ‘sogno’ di Conte: cifre da urlo e doppio sì
Juve, che rimpianto! Aveva in mano Hjulmand e ora lo tratta a più del doppio...
Yildiz è l'arma a doppio taglio della Juventus: perché bisogna (anche) saper rinunciare - facebook.com Vai su Facebook
67’ Doppio cambio per le Vespe Escono Carissoni e Ruggero Entrano Duca è Stabile Carrarese-Juve Stabia 1-0 | #forzajuvestabia #CARJAT? - X Vai su X
Guerreiro Juve, possibile colpo a parametro zero nel 2026? Dalla Germania rilanciano la possibilità: il terzino è in uscita dal Bayern Monaco - Guerreiro Juve, i bianconeri monitorano con attenzione la pista a parametro zero che porta al terzino del Bayern Monaco Le sirene di mercato dalla Germania accendono i radar del Calciomercato Juve. Si legge su juventusnews24.com
Juventus, doppio idea dal Belgio: l’attacco cambia faccia - La Juventus può mettere a segno un doppio colpo last minute in questa sessione estiva ed emerge, in tal senso, una doppia idea dal Belgio. Secondo calciomercato.it