Juve il doppio colpo a zero se resta Tudor | 62 anni in due

Un terzino già allenato dal croato e una vecchia conoscenza della nostra Serie A Sulla conferma o meno di alcun allenatore val la pena mettere la mano sul fuoco, troppo alto il rischio di bruciarsela. È una categoria da sempre appesa a un filo: oggi fenomeno, domani un incapace. Sempre e comunque il primo a pagare caro quando le cose vanno storte. Dal generale al particolare ‘caso’ di Igor Tudor, finito sulla graticola per via dei cinque pareggi consecutivi tra campionato e Champions: sono già partite le scommesse sul suo esonero entro Natale, c’è chi è sicuro che non mangerà il panettone. La fiducia del club nei suoi confronti, perlomeno allo stato attuale, sembra però intatta. 🔗 Leggi su Calciomercato.it