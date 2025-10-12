Jurassic World | Chaos Theory | Il trailer della quarta stagione
Direttamente dal New York Comic Con, DreamWorks Animation e Netflix hanno svelato il trailer della quarta e ultima stagione della serie animata Jurassic World. Alla presenza di alcuni membri del cast vocale di Jurassic World: Chaos Theory sul palco del NYCC, infatti, i due colossi dell’intrattenimento hanno svelato le nuove immagini del trailer della fortunata serie animata giusta ormai alla sua ultima stagione. Nella loro ultima stagione, di fatto, i “Nublar Six” dovranno cercare di trovare un modo per unirsi e sopravvivere alle mortali minacce di dinosauri e umani nascoste nella Biosyn Valley. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
