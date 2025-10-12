Jolo di rimonta bene così Ecco la seconda vittoria
Jolo Calcio 3 Firenze Ovest 1 JOLO: Giusti, Melani (80’ Scozzari) Menichetti (60’ Rossi) Massaro, Ferroni, Drovandi, Marchio (48’ Ascolese) Vannini, Tomberli, Verdi (80’ Borchi) Rozzi (80’ Lo Iacono) A disp.:Cuorvo, Bellandi, Ruscillo, D’Alò. All.:Ambrosio FIRENZE OVEST: Valoriani, Marghi, Ussia, Ammannati, Amerighi, Martini, Marafioti, Orsolini, Petracci, Ridolfi (79’ Torrente) Leoncini. A disp.:Bertini, Tempestin, Banchi, Giardini, Vignozzi, Ermini, Maio. All.:Carovani Arbitro: Daniele Sansossio Varnagallo Reti: 47’ Ridolfi, 57’ Rozzi (rig.) 62’ Ascolese, 78’ Tomberli (rig.) Una vittoria, la seconda stagionale, conquistata in rimonta. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: jolo - rimonta
https://www.0574tempodisport.it/2025/10/05/eccellenza-quaterna-zenith-che-vola-in-testa-promozione-jolo-ko-a-luco/ - facebook.com Vai su Facebook