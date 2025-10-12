Job Day trasporto passeggeri | oltre 150 candidati all’incontro con le aziende del territorio

Ha registrato una grandissima partecipazione l'evento di reclutamento promosso dal Settore Politiche del Lavoro della Provincia "Job Day Settore Trasporto Passeggeri" che si è svolto nella mattina di sabato 11 ottobre nella sede di Fondazione Enaip Bergamo di via San Bernardino: oltre 150 persone presenti per incontrare le aziende del settore che operano sul territorio bergamasco, scoprire le tante opportunità di lavoro aperte in questo ambito e sostenere colloqui di selezione. L'iniziativa è stata organizzata dai Centri per l'Impiego della Provincia di Bergamo insieme a Fondazione Enaip Lombardia (sede di Bergamo), con la collaborazione di ITS Move Academy e la preziosa partecipazione di tutte le aziende del settore: Atb Servizi Spa, Locatelli Autoservizi srl, T.

