Job Day trasporto passeggeri | oltre 150 candidati all’incontro con le aziende del territorio

Bergamonews.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha registrato una grandissima partecipazione l’evento di reclutamento promosso dal Settore Politiche del Lavoro della Provincia “Job Day Settore Trasporto Passeggeri” che si è svolto nella mattina di sabato 11 ottobre nella sede di Fondazione Enaip Bergamo di via San Bernardino: oltre 150 persone presenti per incontrare le aziende del settore che operano sul territorio bergamasco, scoprire le tante opportunità di lavoro aperte in questo ambito e sostenere colloqui di selezione. L’iniziativa è stata organizzata dai Centri per l’Impiego della Provincia di Bergamo insieme a Fondazione Enaip Lombardia (sede di Bergamo), con la collaborazione di ITS Move Academy e la preziosa partecipazione di tutte le aziende del settore: Atb Servizi Spa, Locatelli Autoservizi srl, T. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

