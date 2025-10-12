Jesus Rodriguez | Io Como e ' papà' Morata La partita a Perth? Facciamo come ci chiedono ma

Lo spagnolo, 20 anni a novembre: "Il calcio italiano è molto più fisico, hai sempre un uomo addosso, in Spagna si cura più il tocco di palla. L'espulsione con la Cremonese? Per me non è rosso. Alvaro mi ha regalato la Nintendo Switch perché.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Jesus Rodriguez: "Io, Como e 'papà' Morata. La partita a Perth? Facciamo come ci chiedono ma..."

Jesus Rodriguez: ruolo, quotazione e statistiche del nuovo giocatore del Como

Jesús Rodríguez, il debutto in Nazionale costa caro al Como: il Betis incassa mezzo milione in più

Fiorentina-Como, le pagelle: Kean da 5. Jesus Rodriguez cambia la partita (7,5)

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA RODRIGUEZ CARABALLO Jesus (Como): per avere, al 37° del secondo tempo, con il pallone lontano, colpito con violenza ad una gamba un calciatore della squadra avversaria

Como-Juve, l'allarme Nico Paz e l'esito dei ricorsi per le squalifiche di Jesus Rodriguez e Fabregas - La Prima Sezione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale della Federcalcio si è pronunciata circa i reclami presentati dalla squadra rivelazione dello scorso campionato, prossima avversaria dei bianc