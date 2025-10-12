Jesi Volley Cup i campioni del Mondo inparata al PalaTriccoli
JESI – Il pubblico del PalaTriccoli, generoso nell’applaudire le squadre che si sono date battaglia in questa due giorni, ha voluto riservare loro un caloroso abbraccio. La Jesi Volley Cup è stata anche l’occasione di salutare cinque giocatori della nazionale italiana di Fefé De Giorgi che si. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: jesi - volley
Yuasa Battery. Quadrangolare a Jesi con le stelle del volley
Jesi Volley Cup. Grottazzolina tiene a tratti ma poi passa Piacenza
Jesi Volley Cup | Semifinale Allianz Milano domina contro Civitanova con un netto 3-0, regalando al pubblico un’entusiasmante performance da applausi ? Oggi il gran finale: tutti in prima fila per Milano vs Piacenza ore 18:00 #AllianzMilano #JesiVolleyCu - X Vai su X
Jesi Volley Cup, una Lube generosa cade in tre set contro l'Allianz al PalaTriccoli Domenica alle ore 15 la Finale per il 3° posto con la Yuasa Battery Grottazzolina Le dichiarazioni di Mattia Bottolo https://www.lubevolley.it/news/2025-10-11-jesi-volley-c - facebook.com Vai su Facebook
Jesi Volley Cup. Grottazzolina tiene a tratti ma poi passa Piacenza - La Yuasa ha anche reagito al doppio svantaggio con un terzo set positivo, poi però nel quarto non riesce a resistere all’urto di Simon e compagni . Segnala ilrestodelcarlino.it
Allianz Milano senza sbavature: 3-0 alla Lube e prima finale alla Jesi Volley Cup - com) Milano, 12 ottobre 2025 – Che bella la Milano al PalaTriccoli per la semifinale della Jesi Volley Cup. Da mi-lorenteggio.com