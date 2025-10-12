Jesi Volley Cup Grottazzolina tiene a tratti ma poi passa Piacenza
YUASA GROTTAZZOLINA 1 BLUENERGY PIACENZA 3 Yuasa Battery Grottazzolina: Magalini 15, Cubito ne, Vecchi, Falaschi, Stankovic 5, Pellacani, Petkov 8, Petkovic 10, Fedrizzi 6, Marchiani, Koprivica, Tatarov 6, Marchisio (L1) 40% (10% perf.). All. Ortenzi. Viceall. Minnoni - Romiti Gas Sales Bluenergy Piacenza: Porro 3, Leon, Pace (L1) 43% (21% perf.), Comparoni ne, Galassi 11, Simon 18, Travica 2, Andringa, Bergmann 15, Gutierrez 17, Bovolenta 10, Loreti (L2) ne, Seddik ne. All. Boninfante Viceall. Papi Parziali: 22-25 (29’) 16-25 (23’) 26-24 (28’) 16-25 (24’) Jesi E’ una rinnovatissima Gas Sales Bluenergy Piacenza l’avversaria di semifinale della Yuasa Battery nella sua prima Jesi Volley Cup. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Jesi Volley Cup. Grottazzolina tiene a tratti ma poi passa Piacenza - La Yuasa ha anche reagito al doppio svantaggio con un terzo set positivo, poi però nel quarto non riesce a resistere all’urto di Simon e compagni . Secondo msn.com
La Gas Sales Bluenergy supera Grottazzolina con Simon e Gutierrez super. Boninfante: «Bravi a tenere il campo» - 1 in semifinale e domani se la vedranno con la vincente di Civitanova- Scrive sportpiacenza.it