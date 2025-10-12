Jennifer Aniston | Per vent’anni ho provato a diventare mamma ma dicevano che non avevo figli perché ero egoista una maniaca del lavoro Mi hanno ferito | sono un essere umano

I media non le hanno mai dato tregua sulla maternità mancata. Giravano voci secondo cui il suo divorzio da Brad Pitt fosse dovuto al fatto che mettesse la carriera davanti ai figli. Ma lei ha voluto fare chiarezza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Jennifer Aniston: «Per vent’anni ho provato a diventare mamma, ma dicevano che non avevo figli perché ero egoista, una maniaca del lavoro. Mi hanno ferito: sono un essere umano»

Jennifer Aniston si racconta in un'intervista tra fama, fragilità e libertà ritrovata. Dalla Rachel di Friends a produttrice e icona consapevole, l’attrice - all'uscita della quarta stagione di The Morning Show - riflette su ciò che significa vivere sotto i riflettori e, finalme - facebook.com Vai su Facebook

