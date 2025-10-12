Jennifer Aniston | Dicevano di me che non avrei avuto un figlio e una famiglia perché ero egoista una maniaca del lavoro

La fama? “Mi influenza, certo. Sono solo un essere umano”. I social media? Una realtà da cui preferisce “tenersi distante”. E poi la terapia, la difficoltà di essere presa sul serio, il dolore dell’infertilità: “Con il tempo ho smesso di preoccuparmi di correggere ciò che si dice di me. Le notizie durano un giorno, poi passano. La mia famiglia conosce la mia verità, i miei amici conoscono la mia verità”. Jennifer Aniston, a 56 anni, non è più la “fidanzatina d’America” di Friends, una delle serie tv più amate degli anni Novanta (e ancora oggi seguitissima in streaming). Oggi l'attrice è un’artista che non teme il giudizio di nessuno, ha imparato a convivere con la pressione, gestisce la sua immagine con naturalezza (“Sono molto timida davanti alla macchina fotografica, non sono una modella”) e sceglie la verità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

