Jasmine Paolini riparte da Ningbo | possibile scontro diretto decisivo con Rybakina il tabellone turno per turno
Jasmine Paolini ripartirà dal 13 al 19 ottobre dall’ Aux Ningbo Open (WTA 500 – montepremi 1.064.510 $). La toscana, dopo aver raggiunto le semifinali nel WTA1000 di Wuhan perdendo non senza rimpianti contro l’americana Coco Gauff, si ripropone in quest’altro evento in Cina per guadagnarsi la qualificazione alle WTA Finals. L’azzurra, la russa Mirra Andreeva e la kazaka Elena Rybakina sono in corsa per questo obiettivo. Attualmente, Jasmine occupa l’ottava posizione della Race, l’ultima per essere in tabellone a Riad (Arabia Saudita). Il suo margine di vantaggio è di 218 punti su Rybakina e inoltre la nostra portacolori ha un vantaggio legato alle scadenze nella graduatoria citata, in quanto la n. 🔗 Leggi su Oasport.it
#Tennis Finisce in semifinale la corsa di Jasmine #Paolini a Wuhan. L'azzurra (n.8) ha ceduto alla Gauff (n.3) 6-4, 6-3 in una partita costellata da errori. Il match è stato segnato da ben 11 break in 11 game, tra il primo e il secondo set. Vai su Facebook
