James Franco parla di nuovo italiano con Squali

Superstar internazionale che ha collezionato esperienze diversificate nella sua carriera, compresa una meritata nomination agli Oscar per 127 ore, James Franco ha trovato da diverso tempo una nuova casa in Italia ed è pronto, per la seconda volta in appena tre anni, ad arrivare nelle nostra sale con un film di produzione italiana: Squali di Daniele Barbiero. Conosciuto in tutto il mondo per la sua partecipazione al franchise di Spider-Man di Sam Raimi, ha poi costruito per sé una carriera diversa, lontana dai blockbuster e più vicina a un cinema di sperimentazione e ricerca, senza mai rinunciare a titoli leggeri e divertenti, che hanno contribuito a rafforzarne lo status di star. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: james - franco

Bunny-man: james franco e un cast da oscar a roma

Squali, il trailer italiano del film con Lorenzo Zurzolo e James Franco

Squali, il trailer del film con Lorenzo Zurzolo, James Franco e Francesco Centorame

EVENTO ESCLUSIVO AL CINEMA ANDROMEDA DI ROMA! Sabato 18 ottobre alle ore 20:00, preparati a vivere una serata imperdibile: arriva JAMES FRANCO ? per incontrare il pubblico e presentare il suo nuovo film SQUALI! Un’occasione unic Vai su Facebook

Squali: il trailer del film con Lorenzo Zurzolo e James Franco, dal 16 ottobre al cinema! - È stato diffuso il trailer ufficiale di Squali, il nuovo film diretto da Daniele Barbiero che vede protagonisti Lorenzo Zurzolo e James Franco. Segnala corrieredellosport.it

Squali: trailer del coming-of-age in arrivo al cinema con Lorenzo Zurzolo e James Franco - Trailer di Squali, il film con Lorenzo Zurzolo e James Franco in arrivo il 16 ottobre: un intenso racconto di crescita e ambizione. Da cinefilos.it