Iva Zanicchi cade a Noci mentre saluta i fan al Concerto d’Autunno | la reazione VIDEO

Il concerto di Noci e un piccolo imprevisto diventato virale. A 85 anni, Iva Zanicchi continua a stupire. E a emozionare. Lo ha fatto ancora una volta il 10 ottobre a Noci (provincia di Bari), durante il “Concerto d’Autunno” in una gremita piazza Garibaldi. La serata, pensata come omaggio alla grande musica italiana, è diventata in poche ore un piccolo caso mediatico per un imprevisto che ha mostrato – ancora una volta – tutta la tempra e l’ironia dell’artista. Mentre salutava il pubblico al termine dell’esibizione, la cantante è inciampata e caduta. Una caduta improvvisa, forse dovuta a un piccolo dislivello del palco, che ha fatto trattenere il fiato ai presenti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Iva Zanicchi cade a Noci mentre saluta i fan al Concerto d’Autunno: la reazione (VIDEO)

