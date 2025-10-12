Italia' s Got Talent mette alla prova i giudici | è aperto il casting speciale per sfidarli a Milano

La nuova edizione di Italia's Got Talent dà agli spettatori l'opportunità di conoscere e sfidare dal vivo i quattro giudici e il due conduttori: ecco come fare Italia's Got Talent 2025 sta per dare al suo pubblico un'opportunità unica: non solo assistere, ma diventare protagonista e mettere alla prova il cast del talent show targato Disney+. È infatti aperto fino al 13 ottobre uno speciale casting per incontrare e mettere alla prova, con il proprio talento creativo, i giudici e i conduttori dello show prodotto da Fremantle Italia. Come sfidare Alessandro Cattelan, Elettra Lamborghini e gli altri Fino a lunedì 13 ottobre, chiunque voglia partecipare a questa iniziativa può inviare la propria candidatura proponendo una prova di talento originale, divertente e "leggera" con cui sfidare i volti . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

