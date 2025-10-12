Italian Uppercut #207 – SAJ Rashomon Report

Nuovo appuntamento con l’editoriale dedicato alla scena italiana, oggi ospito il buon Motro che ci racconta l’ultimo Show della SAJ, Rashomon, andato in scena il 4 Ottobre al Magnete Milano. Buongiorno a tutti da Motro e benvenuti a SAJ Rashomon! Siamo più di un centinaio qui al Magnete di Milano e la piazza è già calda per un evento che si preannuncia memorabile. Match #1 – Nico Inverardi vs JJ Gale Pronti via e si parte subito forte, opener che sulla carta punta a strappare il titolo di match della serata. Sequenza iniziale dove i due fanno capire di viaggiare sullo stesso livello, prese agli arti, continui counter sui tentativi di pin, il tutto finito con sequenze di agilità. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

