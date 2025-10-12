Italia vince in Estonia 1-3 Kean segna e s’infortuna alla caviglia In gol anche Retegui e Pio Esposito Pagelle

La serata della vittoria dell'Italia in casa dell'Estonia diventa un mezzo incubo per via dell'infortunio a Moise Kean. Che segna un gran gol dopo appena 4' (mi ha ricordato un po' quello al Milan) eppoi inciampa e si torce la caviglia. Non è ancora chiaro se possa essere con la Nazionale martedì a Udine, nè se debba invece rientrare a Firenze. Nè, naturalmente, se potrà giocare a San Siro contro il Milan. Nemmeno Rino Gattuso, per ora, è stato preciso L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

