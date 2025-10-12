Italia vicinissima ai playoff | ecco chi sarebbero al momento le quattro possibili avversarie degli Azzurri di Gattuso Il punto

Italia, con il secondo posto nel girone ormai quasi certo, si guarda a marzo: gli Azzurri saranno testa di serie, ecco chi potrebbero incontrare. La strada verso i Mondiali del 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti si fa sempre più definita e, per l’Italia di Gennaro Gattuso, con ogni probabilità passerà attraverso l’inferno dei playoff. Con la qualificazione diretta ormai quasi compromessa, gli Azzurri sono a un passo dalla certezza matematica del secondo posto nel girone, un piazzamento che garantisce l’accesso agli spareggi di marzo. E il quadro delle possibili avversarie inizia a delinearsi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Italia vicinissima ai playoff: ecco chi sarebbero al momento le quattro possibili avversarie degli Azzurri di Gattuso. Il punto

Italia, Playoff Mondiali 2026: come funzionano e le possibili avversarie, partite senza appello - La nazionale di Gattuso, a meno di clamorosi ribaltoni, potrà accedere alla competizione solo attraverso quest'ultima strada: tutti i dettagli ... Come scrive tuttosport.com

Italia verso i playoff per i Mondiali: quando si giocano e come funziona - L'Italia è sempre più vicina a dover passare dai playoff per qualificarsi al Mondiale 2026: come funziona gli spareggi e quando si giocano ... Scrive gianlucadimarzio.com