Italia tris di bomber a Tallinn | Kean Retegui ed Esposito firmano il 3-1 all’Estonia
Gli azzurri di Gattuso calano il terzo successo di fila nelle qualificazioni Mondiali. Esposito segna il primo gol in Nazionale, Kean apre ma si fa male, Retegui raddoppia dopo un rigore sbagliato. Martedì a Udine sfida chiave con Israele per blindare i playoff. Nella serata dei bomber, anche l’Italia risponde presente. Sul campo dell’Estonia, gli azzurri di Gennaro Gattuso vincono 3-1 grazie ai gol di Kean, Retegui e Pio Esposito, alla prima rete con la maglia della Nazionale. Terzo successo consecutivo nelle qualificazioni per i Mondiali 2026 e morale alto in vista della sfida decisiva di martedì a Udine contro Israele. 🔗 Leggi su Sportface.it
In questa notizia si parla di: italia - tris
Mondiale di Scherma 2025, super tris di bronzo per l’Italia: Favaretto e Cristino nel fioretto. Curatoli nella sciabola
Volley, l’Italia regola la Spagna di forza e infila il tris ai Mondiali U19. Zlatanov scatenato con 28 punti!
Il tris dell'Italia in Coppa del Mondo di scherma: azzurri sempre più protagonisti
Playoff più vicini per l’Italia: tris all’Estonia, in gol anche Pio Esposito, papera di Donnarumma - - X Vai su X
L’Italia Under 21 di Silvio Baldini cala il tris di vittorie consecutive travolgendo la Svezia 4-0 al “Manuzzi” di Cesena Prestazione dominante degli Azzurrini: apre Pisilli con un gran tiro dalla distanza, poi Camarda raddoppia su rigore e nel recupero arriva - facebook.com Vai su Facebook
Calcio: qualificazioni ai Mondiali, l'Italia fa tris in Estonia e blinda il secondo posto - Una buona Italia fa il suo superando l'Estonia e blindando il secondo posto del girone che vale i play- Scrive ansa.it
L'Italia cala il tris all'Estonia e risponde alla Norvegia: Azzurri quasi ai playoff - Ora basta un punto contro Israele per conquistare i playoff ... Lo riporta msn.com