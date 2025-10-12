Italia tra sole e meteo estremo | le previsioni fino a martedì 14 ottobre

Dayitalianews.com | 12 ott 2025

Le previsioni fino a martedì 14 ottobre. Dall'attuale fase di caldo anomalo alle piogge intense e ai temporali violenti attesi nei prossimi giorni: l'Italia si prepara a un nuovo ribaltone meteorologico. Dopo settimane di temperature oltre la media, un vortice Mediterraneo in formazione minaccia di riportare condizioni di maltempo estremo, soprattutto su Sicilia e Sardegna. Caldo anomalo e alta pressione: un'ottobrata da record. Secondo Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, l'Europa occidentale è attualmente sotto l'influenza di un vasto campo di alta pressione, che si estende dalle Isole Britanniche fino all'Italia.

