Italia Tonali sprona il gruppo | Dobbiamo avere più fiducia siamo quelli che rappresentano l’Italia

Italia, Tonali sprona il gruppo: «In queste partite più che la qualità viene fuori la personalità, e non era facile». Le dichiarazioni Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle ed ex Milan, è intervenuto a Sky dopo Estonia-Italia 1-3. Le sue parole: PAROLE – «In queste partite più che la qualità viene fuori la personalità, e non era facile. Dobbiamo cercare sempre di non portarci . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

italia tonali sprona gruppoItalia, Tonali: "Non dobbiamo guardare al passato. Siamo un bel gruppo" - Ecco le dichiarazioni di Sandro Tonali dopo la gara vinta contro l'Estonia ai microfoni di RaiSport: "Il pensiero di guardare la Norvegia è. Segnala tuttomercatoweb.com

italia tonali sprona gruppoItalia, Tonali lascia la porta aperta alla Juventus: “Tutto è possibile”. La rivelazione di Carnesecchi su Donnarumma - Italia, alla vigilia della sfida con l'Estonia valida per le qualificazioni Mondiali, Tonali lascia le porte aperte alla Serie A e alla Juventus. Scrive sport.virgilio.it

