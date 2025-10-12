Italia Spinazzola | Basta con i fallimenti al Mondiale dobbiamo andare

Tempo di lettura: 3 minuti “ Basta con i fallimenti: al Mondiale dobbiamo andare”. All’indomani della vittoria in Estonia e in vista della sfida a Israele, nella quale la nazionale punta a blindare il secondo posto del girone e l’accesso ai play off, Leonardo Spinazzola racconta il suo ritorno in nazionale e quale clima ha trovato con la nuova gestione Gattuso. “ Gattuso – ha raccontato il terzino del Napoli, nell’intervista esclusiva alla Rai, in onda stasera alla Domenica Sportiva – mi aveva chiamato prima del primo raduno, dicendomi che mi vedeva e che le porte erano aperte. La convocazione? In verita’ e’ stata una telefonata molto breve, poche parole: ‘Leo abbiamo bisogno di te’. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

