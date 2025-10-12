Italia si qualifica ai playoff se… Le combinazioni per l’accesso degli azzurri agli spareggi dei Mondiali 2026

Juventusnews24.com | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Italia si qualifica ai playoff se. Tutte le combinazioni per l’accesso della Nazionale di Gennaro Gattuso agli spareggi dei Mondiali 2026. La strada per i Mondiali si fa di nuovo in salita. La qualificazione diretta per l’ Italia di Gennaro Gattuso è ormai un’utopia. La roboante vittoria della Norvegia contro Israele ha reso la differenza reti incolmabile, costringendo gli Azzurri a puntare tutto sul secondo posto e sulla lotteria dei playoff. La Norvegia vola, l’Italia si aggrappa ai playoff. Con una differenza reti di +26, la Norvegia di Haaland ha di fatto blindato il primo posto nel girone. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

italia si qualifica ai playoff se8230 le combinazioni per l8217accesso degli azzurri agli spareggi dei mondiali 2026

© Juventusnews24.com - Italia si qualifica ai playoff se… Le combinazioni per l’accesso degli azzurri agli spareggi dei Mondiali 2026

In questa notizia si parla di: italia - qualifica

Mondiali Under 23/Juniores canoa velocità, l’Italia qualifica altri cinque equipaggi in finale A

Giulia Cavani vince Miss Granducato Toscana 2025 e si qualifica alle semifinali nazionali di Miss Italia

L’Italia si qualifica ai Mondiali 2026 se… Tutti gli scenari per la Nazionale di Rino Gattuso

italia qualifica playoff se8230Italia, Playoff Mondiali 2026: come funzionano e le possibili avversarie, partite senza appello - La nazionale di Gattuso, a meno di clamorosi ribaltoni, potrà accedere alla competizione solo attraverso quest'ultima strada: tutti i dettagli ... Secondo tuttosport.com

italia qualifica playoff se8230L’Italia si qualifica ai playoff se: cosa serve per proseguire la rincorsa al Mondiale - La Norvegia ha ormai blindato il primo posto nel girone La strada verso il Mondiale 2026 si è delineata per l’It ... Lo riporta calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Italia Qualifica Playoff Se8230