Italia si qualifica ai playoff se… Le combinazioni per l’accesso degli azzurri agli spareggi dei Mondiali 2026

Italia si qualifica ai playoff se. Tutte le combinazioni per l’accesso della Nazionale di Gennaro Gattuso agli spareggi dei Mondiali 2026. La strada per i Mondiali si fa di nuovo in salita. La qualificazione diretta per l’ Italia di Gennaro Gattuso è ormai un’utopia. La roboante vittoria della Norvegia contro Israele ha reso la differenza reti incolmabile, costringendo gli Azzurri a puntare tutto sul secondo posto e sulla lotteria dei playoff. La Norvegia vola, l’Italia si aggrappa ai playoff. Con una differenza reti di +26, la Norvegia di Haaland ha di fatto blindato il primo posto nel girone. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

