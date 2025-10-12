Italia si qualifica ai playoff se… Le combinazioni per l’accesso degli azzurri agli spareggi dei Mondiali 2026
Italia si qualifica ai playoff se. Tutte le combinazioni per l’accesso della Nazionale di Gennaro Gattuso agli spareggi dei Mondiali 2026. La strada per i Mondiali si fa di nuovo in salita. La qualificazione diretta per l’ Italia di Gennaro Gattuso è ormai un’utopia. La roboante vittoria della Norvegia contro Israele ha reso la differenza reti incolmabile, costringendo gli Azzurri a puntare tutto sul secondo posto e sulla lotteria dei playoff. La Norvegia vola, l’Italia si aggrappa ai playoff. Con una differenza reti di +26, la Norvegia di Haaland ha di fatto blindato il primo posto nel girone. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: italia - qualifica
Mondiali Under 23/Juniores canoa velocità, l’Italia qualifica altri cinque equipaggi in finale A
Giulia Cavani vince Miss Granducato Toscana 2025 e si qualifica alle semifinali nazionali di Miss Italia
L’Italia si qualifica ai Mondiali 2026 se… Tutti gli scenari per la Nazionale di Rino Gattuso
Ritorna. Ciclicamente. Inesorabile: L'ITALIA SI QUALIFICA SE. Siamo tornati. - X Vai su X
L'Italia risponde alla Norvegia e tiene aperto il sogno qualificazione diretta ai Mondiali - facebook.com Vai su Facebook
Italia, Playoff Mondiali 2026: come funzionano e le possibili avversarie, partite senza appello - La nazionale di Gattuso, a meno di clamorosi ribaltoni, potrà accedere alla competizione solo attraverso quest'ultima strada: tutti i dettagli ... Secondo tuttosport.com
L’Italia si qualifica ai playoff se: cosa serve per proseguire la rincorsa al Mondiale - La Norvegia ha ormai blindato il primo posto nel girone La strada verso il Mondiale 2026 si è delineata per l’It ... Lo riporta calcionews24.com