Italia-Israele zona rossa a Udine intorno allo stadio | evento ad altissimo rischio

Thesocialpost.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Udine si prepara a blindarsi in vista della sfida Italia-Israele, in programma martedì sera al Bluenergy Stadium e valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Le autorità hanno attivato una zona rossa attorno all’impianto, con restrizioni crescenti nelle ore che precederanno il match. L’obiettivo è garantire la sicurezza in un contesto considerato particolarmente delicato anche sul piano geopolitico. Manifestazione pro-Palestina e timori per l’ordine pubblico. L’ Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha classificato l’evento con il livello di rischio massimo (grado 4, “ad altissimo rischio”), nonostante l’attuale tregua nel conflitto in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

italia israele zona rossa a udine intorno allo stadio evento ad altissimo rischio

© Thesocialpost.it - Italia-Israele, zona rossa a Udine intorno allo stadio: evento ad “altissimo rischio”

In questa notizia si parla di: italia - israele

Matteo Salvini riceve il premio "Italia-Israele 2025", il momento della premiazione – Il video

Dove vedere in tv Israele-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio 2026: orario, dove si gioca, streaming

Israele-Italia (Qualificazioni Mondiali Europa, 08-09-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

italia israele zona rossaItalia-Israele, zona rossa a Udine: «Rischio di infiltrazioni violente» - Dopo le prime limitazioni attuate ieri, scatta oggi la zona rossa attorno allo stadio di Udine, in vista della partita Italia- Segnala ilgazzettino.it

italia israele zona rossaItalia-Israele, zona rossa a Udine intorno allo stadio: evento ad "altissimo rischio" - Dopo le prime disposizioni già scattate, è ufficialmente attiva la zona rossa intorno al Bluenergy Stadium, in vista della sfida Italia- msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Italia Israele Zona Rossa