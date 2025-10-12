Italia-Israele zona rossa a Udine intorno allo stadio | evento ad altissimo rischio

Udine si prepara a blindarsi in vista della sfida Italia-Israele, in programma martedì sera al Bluenergy Stadium e valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Le autorità hanno attivato una zona rossa attorno all’impianto, con restrizioni crescenti nelle ore che precederanno il match. L’obiettivo è garantire la sicurezza in un contesto considerato particolarmente delicato anche sul piano geopolitico. Manifestazione pro-Palestina e timori per l’ordine pubblico. L’ Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha classificato l’evento con il livello di rischio massimo (grado 4, “ad altissimo rischio”), nonostante l’attuale tregua nel conflitto in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

