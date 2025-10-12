Italia-Israele quando si gioca orario e dove vederla | probabili formazioni e scelte di Gattuso

L’ Italia torna in campo per una sfida cruciale contro Israele: dopo il 3-1 a Tallinn contro l’Estonia, gli azzurri vogliono blindare il secondo posto del Gruppo I e mettere in sicurezza la corsa agli spareggi iridati. Gennaro Gattuso prepara qualche correttivo tattico dopo la gara d’andata pirotecnica di settembre (4-5), puntando su maggiore equilibrio tra i reparti. Photo Credits: figc.it Indice. Italia-Israele: quando si gioca e orario. Dove vederla in chiaro e in streaming. Le scelte di Gattuso: torna il 3-5-2. Israele: 4-2-3-1 con qualità tra le linee. Italia-Israele: le chiavi tattiche. FAQ Italia-Israele. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Italia-Israele, quando si gioca, orario e dove vederla: probabili formazioni e scelte di Gattuso

