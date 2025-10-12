Inter News 24 Italia Israele, Moise Kean sarà parte della prossima partita degli azzurri? Le ultime sul centravanti della Viola. Moise Kean, attaccante della Fiorentina, ha subito una distorsione alla caviglia destra durante il primo tempo della partita contro l’ Estonia. Il giocatore non ha partecipato all’allenamento odierno a Udine e, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è stato sottoposto a un esame strumentale per valutare l’entità dell’infortunio. ESAME STRUMENTALE – «In base al responso dell’esame, i medici federali decideranno se trattenere Kean in Friuli o rimandarlo a Firenze per continuare le terapie con il suo club. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Italia Israele, quali sono le condizioni aggiornate di Moise Kean: salterà la prossima sfida?