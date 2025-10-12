Italia Israele Pio Esposito per la prima volta dall’inizio con la Nazionale? Cosa filtra sulle condizioni di Kean

Inter News 24 Italia Israele: gli azzurri si preparano alla prossima sfida ufficiale, con il rischio dell’assenza di Kean. Potrebbe toccare ad Esposito dal primo minuto. Le condizioni fisiche di Moise Kean stanno creando preoccupazioni in casa Nazionale Italiana in vista della sfida contro Israele, in programma martedì a Udine. Il centravanti della Fiorentina, che sta vivendo una stagione positiva in Serie A, ha subito un infortunio nel primo tempo della partita contro l’Estonia. Dopo aver segnato il suo undicesimo gol con la maglia azzurra, Kean ha subito una distorsione alla caviglia destra, un infortunio che lo ha costretto a fermarsi. 🔗 Leggi su Internews24.com

