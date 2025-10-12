Italia Israele Pio Esposito per la prima volta dall’inizio con la Nazionale? Cosa filtra sulle condizioni di Kean
Inter News 24 Italia Israele: gli azzurri si preparano alla prossima sfida ufficiale, con il rischio dell’assenza di Kean. Potrebbe toccare ad Esposito dal primo minuto. Le condizioni fisiche di Moise Kean stanno creando preoccupazioni in casa Nazionale Italiana in vista della sfida contro Israele, in programma martedì a Udine. Il centravanti della Fiorentina, che sta vivendo una stagione positiva in Serie A, ha subito un infortunio nel primo tempo della partita contro l’Estonia. Dopo aver segnato il suo undicesimo gol con la maglia azzurra, Kean ha subito una distorsione alla caviglia destra, un infortunio che lo ha costretto a fermarsi. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: italia - israele
Matteo Salvini riceve il premio "Italia-Israele 2025", il momento della premiazione – Il video
Dove vedere in tv Israele-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio 2026: orario, dove si gioca, streaming
Israele-Italia (Qualificazioni Mondiali Europa, 08-09-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
#Italia-#Israele, tutti a Udine: oltre 8mila biglietti venduti per la sfida delle qualificazioni Mondiali - X Vai su X
Italia-Israele, chi è l'arbitro del match: i precedenti con i club di Serie A non sorridono a Gattuso - facebook.com Vai su Facebook
Italia-Israele, Gattuso riparte dai bomber: i numeri degli attaccanti azzurri - Dopo aver archiviato la pratica Estonia, l'Italia si concentra sulla sfida contro Israele in programma martedì 14 ottobre al Bluenergy Stadium di Udine. Come scrive sport.sky.it
L’Italia di Gattuso ha vinto in Estonia (3-1), martedì a Udine contro Israele - 1), bene l’attacco con Kean, Retegui e Pio Esposito, martedì a Udine contro Israele. blitzquotidiano.it scrive