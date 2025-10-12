Italia-Israele infortunio tra gli azzurri salterà la gara

Tvplay.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è un infortunio tra gli azzurri che obbligherà un calciatore a saltare la gara. Tutto quello che c’è da sapere sulla situazione in questione per Italia-Israele. Al momento non vi sono certezze in merito, ma Gennaro Gattuso si trova a vivere una situazione complessa da gestire sotto ogni punto di vista. ( ANSA) tvplay.it Moise Kean, uscito nel primo tempo di Estonia-Italia, potrebbe saltare la gara contro Israele. Gli esami hanno escluso lesioni alla caviglia vittima di distorsione, questo però non esclude che possa saltare la gara. L'articolo proviene da TvPlay. 🔗 Leggi su Tvplay.it

italia israele infortunio tra gli azzurri salter224 la gara

© Tvplay.it - Italia-Israele, infortunio tra gli azzurri salterà la gara

In questa notizia si parla di: italia - israele

Matteo Salvini riceve il premio "Italia-Israele 2025", il momento della premiazione – Il video

Dove vedere in tv Israele-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio 2026: orario, dove si gioca, streaming

Israele-Italia (Qualificazioni Mondiali Europa, 08-09-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

italia israele infortunio azzurriQualificazioni Mondiali, Italia-Israele: gli azzurri vogliono blindare il secondo posto - Domani gli esami per Kean, recupero difficile All'allenamento di oggi non ha partecipato Moise Kean: l'attaccante della Fiorentina, uscito ieri per un infortunio alla caviglia destra dopo aver segnato ... Scrive msn.com

italia israele infortunio azzurriItalia, Kean dopo l'infortunio: primi esami negativi, lunedì la risonanza magnetica - Uscito dopo 15 minuti a Tallinn a causa di un infortunio alla caviglia destra, l'attaccante azzurro ha svolto accertamenti in giornata che hanno dato esito negativo. Segnala sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Italia Israele Infortunio Azzurri