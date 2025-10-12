Italia-Israele infortunio tra gli azzurri salterà la gara
C’è un infortunio tra gli azzurri che obbligherà un calciatore a saltare la gara. Tutto quello che c’è da sapere sulla situazione in questione per Italia-Israele. Al momento non vi sono certezze in merito, ma Gennaro Gattuso si trova a vivere una situazione complessa da gestire sotto ogni punto di vista. ( ANSA) tvplay.it Moise Kean, uscito nel primo tempo di Estonia-Italia, potrebbe saltare la gara contro Israele. Gli esami hanno escluso lesioni alla caviglia vittima di distorsione, questo però non esclude che possa saltare la gara. L'articolo proviene da TvPlay. 🔗 Leggi su Tvplay.it
italia - israele
Qualificazioni Mondiali, Italia-Israele: gli azzurri vogliono blindare il secondo posto - Domani gli esami per Kean, recupero difficile All'allenamento di oggi non ha partecipato Moise Kean: l'attaccante della Fiorentina, uscito ieri per un infortunio alla caviglia destra dopo aver segnato ...
Italia, Kean dopo l'infortunio: primi esami negativi, lunedì la risonanza magnetica - Uscito dopo 15 minuti a Tallinn a causa di un infortunio alla caviglia destra, l'attaccante azzurro ha svolto accertamenti in giornata che hanno dato esito negativo.