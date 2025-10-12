Italia-Israele ad altissimo rischio | allerta massima a Udine per il corteo Pro-Pal

Udine si trasforma in una fortezza in vista della sfida Italia-Israele, in programma martedì sera al Bluenergy Stadium, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Una partita dal peso specifico enorme per gli Azzurri, che cercano punti decisivi per blindare la qualificazione ai playoff di marzo. Le autorità cittadine, in accordo con la Prefettura di Udine e l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, hanno predisposto una zona rossa intorno all’impianto già da oggi, con divieti di sosta, chiusure al traffico e controlli rafforzati in tutti gli accessi al perimetro dello stadio. Allerta massima: livello di rischio 4. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

