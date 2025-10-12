Non è cambiato niente, e invece è cambiato tutto. Certo, era bello cullarsi sul filo di ragnatela dell’illusione, convincersi che magari davvero Israele avrebbe potuto creare problemi alla Norvegia e riaprire i giochi anche per il primo posto. Haaland è troppo grosso, il filo non l’ha retto e già prima di cominciare contro l’ Estonia gli azzurri di Gattuso sapevano tutto, sapevano che ormai l’unica corsa possibile è quella per mantenere il secondo posto che darà il diritto a giocarsi i mondiali passando per i playoff. Con questo atteggiamento, qualificarsi per la porta di servizio è possibilissimo, di sicuro l’Italia del ct mostra un’intraprendenza che a lungo è stata una sconosciuta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Italia, il destino è scritto. Gattuso appeso ai playoff. Ma ora ha un attacco vero