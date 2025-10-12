Italia è tempo di prepararsi ai plyoff | in Estonia brilla la stella di Pio Esposito e la coppia anema e core Tonali-Barella

2025-10-11 21:07:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Sandro Sabatini 11 ott 2025, 23:07 Ultimi aggiornamenti: 11 ott 2025, 23:44 Senza strafare, gli Azzurri sbrigano la missione estone e raccolgono preziose indicazioni per il futuro dal rendimento degli attaccanti Norvegia prima e Italia seconda, quindi ai play off. Ormai il verdetto è questo, certificato da un sabato sera in cui la Norvegia ha “goleado” contro Israele, mentre l’Italia ha vinto in Estonia. senza esagerare. Segnali positivi per Gattuso oltre il risultato? La coppiaanema e core” composta da Barella e Tonali, più il quasi debuttante Pio Esposito che ha festeggiato anche con un bel gol una prestazione generosa, puntigliosa e felice. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

