Italia è tempo di prepararsi ai plyoff | in Estonia brilla la stella di Pio Esposito e la coppia anema e core Tonali-Barella
2025-10-11 21:07:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Sandro Sabatini 11 ott 2025, 23:07 Ultimi aggiornamenti: 11 ott 2025, 23:44 Senza strafare, gli Azzurri sbrigano la missione estone e raccolgono preziose indicazioni per il futuro dal rendimento degli attaccanti Norvegia prima e Italia seconda, quindi ai play off. Ormai il verdetto è questo, certificato da un sabato sera in cui la Norvegia ha “goleado” contro Israele, mentre l’Italia ha vinto in Estonia. senza esagerare. Segnali positivi per Gattuso oltre il risultato? La coppia “anema e core” composta da Barella e Tonali, più il quasi debuttante Pio Esposito che ha festeggiato anche con un bel gol una prestazione generosa, puntigliosa e felice. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
In questa notizia si parla di: italia - tempo
Sfila il fascino senza tempo di Miss Italia
LIVE Italia-Grecia 6-13, Mondiali pallanuoto 2025 in DIRETTA: ultimo tempo, ma il Settebello ha ormai staccato la spina
Kelly Doualla a 15 anni fa un tempo spaziale sui 100 metri: è record europeo, l’Italia ha un fenomeno
Al valico di #Rafah, ci sono anche i #Carabinieri italiani. "Nel tempo potremmo dispiegare più uomini sul territorio, per addestrare le forze di sicurezza palestinesi" dice il Comandante Generale dell'Arma, Luongo al Tg1. #Tg1 Giacinto Pinto - facebook.com Vai su Facebook
-: Succede di tutto nel primo tempo di Estonia-Italia: Kean porta gli azzurri in vantaggio, poi si fa male ed è costretto ad uscire. Retegui prima sbaglia un calcio di rigore, poi, - X Vai su X